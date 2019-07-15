В Нижнем Тагиле на пруду перевернулась лодка с пятью подростками

Подростки взяли лодку в районе частного сектора на Фотеево и отправились плавать на ней, забыв при этом вёсла на суше. Из пятерых детей двое не умели плавать.

Через несколько десятков метров лодка перевернулась и дети оказались в воде. Когда спасатели прибыли на место происшествия горе-моряки держались за перевернутую лодку и звали на помощь. Подростков подняли на борт катера, пострадавших среди них не было. Позже их передали родителям, проведя профилактическую беседу с детьми и взрослыми.