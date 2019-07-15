В Нижнем Тагиле на пруду перевернулась лодка с пятью подростками
Сегодня, 22:21ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi/ 1mediainvest.ru
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Во время проведения профилактического рейда на акватории Нижнетагильского пруда 12 июля спасатели центра защиты населения города приняли участие в операции по спасению подростков, о которой стало известно спустя три дня. Дети отправились в плавание на лодке без весёл, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Подростки взяли лодку в районе частного сектора на Фотеево и отправились плавать на ней, забыв при этом вёсла на суше. Из пятерых детей двое не умели плавать.
Через несколько десятков метров лодка перевернулась и дети оказались в воде. Когда спасатели прибыли на место происшествия горе-моряки держались за перевернутую лодку и звали на помощь. Подростков подняли на борт катера, пострадавших среди них не было. Позже их передали родителям, проведя профилактическую беседу с детьми и взрослыми.
Напомним, что 14 июля в поселке Песчаный под Нижним Тагилом утонули двое детей 8 и 17 лет. На следующий день Следственный комитет начал проверку по факту гибели детей.
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