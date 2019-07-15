В Свердловской области загорелся пассажирский поезд
Сегодня, 09:13ПроисшествияФото: Скриншот видео ТК "Звезда"
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На территории Свердловской области произошло возгорание пассажирского поезда «Барнаул — Адлер». Поезд загорелся во время движения, пишет altapress.
Инцидент произошел в вечернее время 13 июля, для тушения возгорания поезд сделал вынужденную остановку. Горел локомотив состава. В ЧП никто не пострадал, к серьезным последствиям инцидент не привел, состав смог продолжить движение по маршруту.
В апреле этого года произошло возгорание вагона поезда на станции Шарташ.
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