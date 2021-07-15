Семья своими силами попыталась потушить пожар в доме на территории садов под Тагилом

Семья своими силами попыталась потушить пожар в доме на территории садов под Тагилом
Семья своими силами попыталась потушить пожар в доме на территории садов под Тагилом
Сегодня, 11:43ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
После возгорания семья своими силами попыталась потушить пожар в доме на территории садов, расположенных на Серовском тракте под Нижним Тагилом. Справиться с огнем помогли спасатели.

Пожар произошел около 14.30 в среду 14 июля в садовом товариществе № 15 «Леба» под Нижним Тагилом.

В тушении пожара, распространившегося на площади 60 квадратных метров, были задействованы 2 единицы техники, 5 человек личного состава. В 14.39 огонь был локализован, в 14.49 ликвидировано открытое горение ликвидировано. Работы завершены в 16.30, говорится на сайте регионального МЧС.

В результате возгорания оказались повреждены крыша и чердачное перекрытие дома.

На момент пожара семья находилась дома. Они увидели, как с чердака начал идти дым. Своими силами принялись тушить возгорание, вызвали пожарных. По предварительным данным причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки, рассказали TagilCity.ru в ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГОО.

Напомним, ранним утром 14 июля дом, баня и надворные постройки сгорели в саду на станции Анатольская под Нижним Тагилом. Площадь пожара составила порядка 140 квадратных метров.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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