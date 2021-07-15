Торчала только нога: уралец жестоко убил и закопал отца двоих детей

Трагедия случилась в ночь на 7 июля 2021 года. По версии следствия, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим знакомым. Во время словесной перепалки злоумышленник схватил пивную кружку и несколько раз ударил оппонента по голове.