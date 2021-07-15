«У него не было долгов»: жена умершего екатеринбургского бизнесмена рассказала о муже

Жена бизнесмена из Екатеринбурга рассказала о том, каким делом занимался её муж и были ли у него серьёзные конфликты.

Погибший часто ездил на велопрогулки, проблем со здоровьем не было. По словам его жены, конфликтов у мужчины в последнее время не было, пишет Е1. Также жена сообщила, что мужчина руководил тремя компаниями, занимающимися производством пищевых продуктов, одежды и аксессуаров. Кроме того, он был зарегистрирован как предприниматель, который занимается разработкой программного обеспечения. Долгов у бизнесмена не было. Напомним, 12 июля 2021 года погибший ушёл на прогулку и пропал. Спустя двое суток его тело нашли волонтёры поисковых отрядов и сотрудники полиции. Причины и обстоятельства смерти выясняются. Стали известны подробности обнаружения тела пропавшего екатеринбургского бизнесмена

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter