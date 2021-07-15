«У него не было долгов»: жена умершего екатеринбургского бизнесмена рассказала о муже

«У него не было долгов»: жена умершего екатеринбургского бизнесмена рассказала о муже
«У него не было долгов»: жена умершего екатеринбургского бизнесмена рассказала о муже
Сегодня, 14:32ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Жена бизнесмена из Екатеринбурга рассказала о том, каким делом занимался её муж и были ли у него серьёзные конфликты.

Погибший часто ездил на велопрогулки, проблем со здоровьем не было. По словам его жены, конфликтов у мужчины в последнее время не было, пишет Е1.

Также жена сообщила, что мужчина руководил тремя компаниями, занимающимися производством пищевых продуктов, одежды и аксессуаров. Кроме того, он был зарегистрирован как предприниматель, который занимается разработкой программного обеспечения. Долгов у бизнесмена не было.

Напомним, 12 июля 2021 года погибший ушёл на прогулку и пропал. Спустя двое суток его тело нашли волонтёры поисковых отрядов и сотрудники полиции. Причины и обстоятельства смерти выясняются.

Сюжеты:
Екатеринбург
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