В Нижнем Тагиле ночью 14 августа произошёл пожар в частном жилом доме на улице Муринской, сообщает пресс-служба МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 23.52. Пожар произошел на площади 70 квадратных метров. Были повреждены домашние вещи, перекрытие, мансарда и кровля дома. В тушении пожара были задействованы четыре спецмашины и 15 огнеборцев. Пожар был локализован в 00.18. Напомним, 7 августа в коллективном саду «Дружба» на ГГМ сгорел жилой дом. Площадь пожара составила 49 квадратных метров. В результате пострадал мужчина, который получил 20% ожогов тела.

