26-летний житель Каменска-Уральского признался в убийстве у детского сада

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина, которому предъявлено обвинение, был судим пять раз за кражи.

По предварительной версии следователей, мужчина был пьян и на улице вступил в конфликт с 39-летним прохожим, с которым не был знаком. Злоумышленник напал на незнакомого мужчину и задушил его, оставив тело возле детского сада, именно там произошел инцидент.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, сыщики предположили, что труп выбросили из машины, которая останавливалась рано утром у дошкольного учреждения, но теперь они предполагают, что водитель просто уехал никому не сообщив о пострадавшем.