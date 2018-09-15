26-летний житель Каменска-Уральского признался в убийстве у детского сада
13 сентября возле одного из детских садов Каменска-Уральского женщина, которая гуляла с собакой, обнаружила труп мужчины. 14 сентября 26-летний местный житель пришел в полицию, чтобы сознаться в убийстве.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина, которому предъявлено обвинение, был судим пять раз за кражи.
По предварительной версии следователей, мужчина был пьян и на улице вступил в конфликт с 39-летним прохожим, с которым не был знаком. Злоумышленник напал на незнакомого мужчину и задушил его, оставив тело возле детского сада, именно там произошел инцидент.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, сыщики предположили, что труп выбросили из машины, которая останавливалась рано утром у дошкольного учреждения, но теперь они предполагают, что водитель просто уехал никому не сообщив о пострадавшем.
Как пишет «URA.RU», возможно, что в это время мужчина мог быть еще жив, так как когда полицейские приехали на место, тело было еще теплым.