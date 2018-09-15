Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
#домахорошо
26-летний житель Каменска-Уральского признался в убийстве у детского сада
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Aade37a88d10c916f623724483e04136 250x0 1269.827.0.0

26-летний житель Каменска-Уральского признался в убийстве у детского сада

Сегодня, 11:00Происшествия
Читайте
также
С крестами и оградками: опасное кладбище животных найдено в сквере в Нижнем Тагиле
Выходные в Нижнем Тагиле: прогулка, праздник в монастыре и хоровод
Дань памяти: кто ухаживает за военными мемориалами в Нижнем Тагиле