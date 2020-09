На Урале в одной из колоний в посылке нашли трусы, пропитанные героином. Запрещенное вещество было найдено в резинке нижнего белья, сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области.

Инцидент произошел в одной из колоний Ивделя. Посылка была обнаружена в ходе поступившей оперативной информации. По предварительным данным, при обыске было обнаружено 1,58 грамма героина. Вещественное доказательство сейчас находится в полиции. Напомним, что ранее из исправительной колонии Верхотурья сбежал осуждённый, он был пойман за сутки. Он был осужден на 5,5 лет колонии-поселения, но из-за побега ему теперь будут изменены условия содержания. Из уральской колонии-поселения сбежал рецидивист

