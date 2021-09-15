Квартира загорелась в четырехэтажном доме на Высокогорской в Нижнем Тагиле

Квартира загорелась в четырехэтажном доме на Высокогорской в Нижнем Тагиле
Квартира загорелась в четырехэтажном доме на Высокогорской в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:09ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Вчера вечером, 14 сентября, в Нижнем Тагиле на улице Высокогорской произошел пожар. Трагедия произошла на последнем этаже четырехэтажного дома.

Сообщение о возгорание поступило спасателям в 21.14. Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали из задымленного здания 17 человек, двое их них – дети.

Огонь повредил домашнее имущество на площади 12 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

16 спасателей справились с возгоранием за 10 минут. В настоящее время о пострадавших не сообщается. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, при пожаре в квартире жилого дома на улице Ватутина в Нижнем Тагиле никто не пострадал, огонь был потушен прибывшими на вызов пожарными МЧС.

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Нижний Тагил
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