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39 человек были эвакуированы в результате пожара в частной поликлинике Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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39 человек были эвакуированы в результате пожара в частной поликлинике Екатеринбурга

Сегодня, 14:11Происшествия
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