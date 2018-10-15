39 человек были эвакуированы в результате пожара в частной поликлинике Екатеринбурга
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15 октября в 11:15 возникло возгорание в здании поликлиники на улице Короленко в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Информация о пожаре в здании частной поликлиники АО «Уралтрансмаш» на улице Короленко в Екатеринбурге поступила около 11:15.
Из окон второго этажа стационара шел густой дым. К месту происшествия прибыли несколько пожарных машин.
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39 человек выведены на улицу, пострадавших вроде нет. Пожарные ещё тушат, рассказал в социальных сетях один из очевидцев.
По сообщению пресс-службы МЧС Свердловской области, очаг возгорания находился в комнате ординаторов. Пожарные справились с огнем в течение 14 минут. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, информирует Е1.ru.
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