39 человек были эвакуированы в результате пожара в частной поликлинике Екатеринбурга

Информация о пожаре в здании частной поликлиники АО «Уралтрансмаш» на улице Короленко в Екатеринбурге поступила около 11:15.

Из окон второго этажа стационара шел густой дым. К месту происшествия прибыли несколько пожарных машин.

39 человек выведены на улицу, пострадавших вроде нет. Пожарные ещё тушат, рассказал в социальных сетях один из очевидцев.