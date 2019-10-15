Одним из подозреваемых в смерти Ксении Каторгиной стал таксист, пропавший месяц назад
42-летний житель Челябинска, который пропал месяц назад, оказался одним из задержанных по подозрению в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной, пишет Е1.
Мужчина работал таксистом и числился пропавшим без вести с сентября этого года. На фотографиях с места обнаружения тела Ксении его узнала родная сестра. По словам девушки он никогда не пропадал надолго.
9 сентября он приходил утром, и больше мы его не видели, 12-го уже в розыск подали. Телефон был выключен. Он в командировки уезжал, бывало, но максимум на три дня. И то в последний раз в командировку он летом ездил. Работодатель машину в розыск подал, а мы — брата. Сначала работодатель нам звонил, спрашивал, где Марат, потому что он каждый день должен был приезжать и отчитываться, что машина целая, что она есть и никуда не делась. Когда он этого не сделал, 6 сентября машину подали в угон. Девятого, я не знаю, на чём он приезжал, на пять минут зашёл и уехал. А потом мы подали в розыск брата,рассказала сестра задержанного.
После этого он не выходил на связь с семьёй. Однако автомобиль, на котором исчез мужчина, фигурировал в преступлении, совершённом в Копейске. Но детали этого дела сестра подозреваемого не знает.
Мужчина работал таксистом около двух лет, до этого занимался грузоперевозкой продуктов в другие города. О связи с криминалом его сестра ничего не знала.
Напомним, сегодня, 15 октября, на Уралмаше найдено тело пропавшей несколько дней назад Ксении Каторгиной. По подозрению в убийстве задержаны три человека.