Бастрыкин взял под личный контроль дело о крушении автобуса под Екатеринбургом
Сегодня, 11:13ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о крушении автобуса с фанатами Макса Коржа под Екатеринбургом, сообщается на сайте ведомства.
Автобус вез 53 человек из Перми в Екатеринбург с концерта Макса Коржа. По предварительным данным, водитель уснул за рулем. В ДТП пострадало 14 человек, среди них есть несовершеннолетние.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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