Футболки, легинсы и шорты украли неизвестные из «Спортмастера» в Нижнем Тагиле

Футболки, легинсы и шорты украли неизвестные из «Спортмастера» в Нижнем Тагиле
Футболки, легинсы и шорты украли неизвестные из «Спортмастера» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:34ПроисшествияФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
Из магазина «Спортмастер», расположенного на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле, неизвестные украли одежду на общую сумму в три тысячи рублей. Это были женские футболки, легинсы и шорты.

Сотрудники обратились с заявлением в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Оперативниками были изучены записи с камер наблюдения, расположенных в помещении магазина. На записи видно мужчину и женщину, по виду лет 35-40. На мужчине была куртка зеленого цвета, синие джинсы и черные кроссовки. Женщина одета в черную куртку и такого же цвета джинсы. На ее лице была маска.

Фото:пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»

Сотрудники полиции просят граждан, которые могут помочь с установлением личности сообщить информацию в отдел полиции № 16 или по телефонам 02 или (3435) 97-64-02.

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Нижний Тагил
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