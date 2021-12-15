Футболки, легинсы и шорты украли неизвестные из «Спортмастера» в Нижнем Тагиле

Из магазина «Спортмастер», расположенного на Свердловском шоссе в Нижнем Тагиле, неизвестные украли одежду на общую сумму в три тысячи рублей. Это были женские футболки, легинсы и шорты.

Сотрудники обратились с заявлением в полицию. В результате было возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское». Оперативниками были изучены записи с камер наблюдения, расположенных в помещении магазина. На записи видно мужчину и женщину, по виду лет 35-40. На мужчине была куртка зеленого цвета, синие джинсы и черные кроссовки. Женщина одета в черную куртку и такого же цвета джинсы. На ее лице была маска. Фото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское» Сотрудники полиции просят граждан, которые могут помочь с установлением личности сообщить информацию в отдел полиции № 16 или по телефонам 02 или (3435) 97-64-02.

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