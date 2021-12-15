Обвиняемый в сожжении ветерана житель Режа объяснил причину своего поступка

Обвиняемый в сожжении ветерана житель Режа объяснил причину своего поступка
Обвиняемый в сожжении ветерана житель Режа объяснил причину своего поступка
Сегодня, 20:00ПроисшествияФото: 1MI
Местный житель Режа, который обвиняется в том, что избил, после чего заживо сжег 90-летнего ветерана, объяснил причину своих действий. Происшествие случилось 23 февраля текущего года.

Сегодня, 15 декабря, в свердловском суде закончились прения по данному делу, поднявшему общественный резонанс. Ранее 34-летний обвиняемый уже имел судимости. На ветерана мужчина напал из-за того, что тот написал на него заявление сотрудникам правоохранительных органов. В результате 15 декабря прокуратура потребовала назначить уральцу 18 лет и 2 месяца лишения свободы.

Свердловчанин не сознается в том, что совершил убийство. Он согласен с кражей с проникновением и совершением поджога. Об этом Е1 рассказала адвокат потерпевших Евгения Кротова. По ее словам, защита придерживается мнения, якобы мужчина не планировал совершать убийство. Он собирался нанести ущерб и тем самым отомстить за поданное заявление.

Планируется, что приговор уральцу будет оглашен 22 декабря.

Напомним, в день инцидента — 23 февраля, житель Режа попросил у ветерана занять 200 рублей, однако получил отказ. Дождавшись, когда пожилой мужчина уйдет из дома, подсудимый пробрался внутрь и украл 1850 рублей, после чего пенсионер и пришел в полицию.

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