Обвиняемый в сожжении ветерана житель Режа объяснил причину своего поступка

Местный житель Режа, который обвиняется в том, что избил, после чего заживо сжег 90-летнего ветерана, объяснил причину своих действий. Происшествие случилось 23 февраля текущего года.

Сегодня, 15 декабря, в свердловском суде закончились прения по данному делу, поднявшему общественный резонанс. Ранее 34-летний обвиняемый уже имел судимости. На ветерана мужчина напал из-за того, что тот написал на него заявление сотрудникам правоохранительных органов. В результате 15 декабря прокуратура потребовала назначить уральцу 18 лет и 2 месяца лишения свободы. Свердловчанин не сознается в том, что совершил убийство. Он согласен с кражей с проникновением и совершением поджога. Об этом Е1 рассказала адвокат потерпевших Евгения Кротова. По ее словам, защита придерживается мнения, якобы мужчина не планировал совершать убийство. Он собирался нанести ущерб и тем самым отомстить за поданное заявление. Планируется, что приговор уральцу будет оглашен 22 декабря. Напомним, в день инцидента — 23 февраля, житель Режа попросил у ветерана занять 200 рублей, однако получил отказ. Дождавшись, когда пожилой мужчина уйдет из дома, подсудимый пробрался внутрь и украл 1850 рублей, после чего пенсионер и пришел в полицию. Житель Режа обвиняется в избиении и сожжении ветерана за 2 тысячи

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