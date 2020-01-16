Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку вблизи Домодедово

Самолет летел по маршруту Сабетта-Москва. В пресс-службе Домодедово пояснили, что посадка прошла в штатном режиме, пострадавших нет. Самолет принадлежит авиакомпании «ИрАэро». О причинах аварийной посадки пока не сообщается.

В экстренных службах пояснили, что Sukhoi SuperJet 100 не получил повреждений. Инцидент будет расследован. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку из-за аварийной посадки самолета.

Напомним, что 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» совершил жесткую посадку, в результате чего начался пожар. На борту находились 78 пассажиров, в том числе трое детей и пять членов экипажа. В результате аварии погиб 41 человек. По версии следствия, погибшие пассажиры находились в хвостовой части судна.