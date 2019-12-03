В крушении SSJ-100 в Шереметьево следственный комитет обвинил пилота
Следственный комитет в результате расследования дела о крушении самолета SSJ-100 в Шереметьево называет виновным командира экипажа Дениса Евдокимова, сообщает «Коммерсантъ».
За время, прошедшее со дня крушения, следствием было проведено более сотни экспертиз. На днях Евдокимова ознакомили с постановлением о завершении следственных действий. На данный момент с 20-ю томами дела знакомятся потерпевшие.
Согласно версии следствия, 5 мая после взлета в самолет попала молния, что привело к переходу управления в ручной режим и сбоям со связью. Евдокимов получил разрешение вернуться и совершил посадку с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей. Кроме того, угол атаки был большим. Все это стало причиной козления, когда самолет подпрыгивает от ударов о взлетно-посадочную полосу. Во время них подломившаяся стойка шасси пробила бак с топливом. В результате произошла утечка керосина и, как следствие, возгорание.
Денис Евдокимов и его адвокаты не согласны со следствием. Они считают, что самолет водило из стороны в сторону, потому что пилот не мог контролировать управление. Свою вину пилот не признает.
Крушение самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» произошло 5 мая 2019 года в аэропорту «Шереметьево». На борту находились 78 пассажиров, в том числе трое детей и пять членов экипажа. В результате аварии погиб 41 человек. По версии следствия, погибшие пассажиры находились в хвостовой части судна.