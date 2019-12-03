В крушении SSJ-100 в Шереметьево следственный комитет обвинил пилота

За время, прошедшее со дня крушения, следствием было проведено более сотни экспертиз. На днях Евдокимова ознакомили с постановлением о завершении следственных действий. На данный момент с 20-ю томами дела знакомятся потерпевшие.

Согласно версии следствия, 5 мая после взлета в самолет попала молния, что привело к переходу управления в ручной режим и сбоям со связью. Евдокимов получил разрешение вернуться и совершил посадку с превышением вертикальной и горизонтальной скоростей. Кроме того, угол атаки был большим. Все это стало причиной козления, когда самолет подпрыгивает от ударов о взлетно-посадочную полосу. Во время них подломившаяся стойка шасси пробила бак с топливом. В результате произошла утечка керосина и, как следствие, возгорание.

Денис Евдокимов и его адвокаты не согласны со следствием. Они считают, что самолет водило из стороны в сторону, потому что пилот не мог контролировать управление. Свою вину пилот не признает.