В Нижнем Тагиле 10 человек эвакуированы из-за пожара в пятиэтажке
Сегодня, 14:52ПроисшествияФото: Отдел надзорной деятельности
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15 января в Нижнем Тагиле произошел пожар в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на улице Грибоедова, 7, сообщает отдел надзорной деятельности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь пожара составила один квадратный метр, эвакуированы 10 человек, в том числе шестеро детей. В тушении огня принимали участие девять спасателей на трех единицах спецтехники.
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По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
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