«Обгрыз пальцы»: пёс обглодал тело умершего хозяина-инвалида под Нижним Тагилом

В поселке Зональный под Нижним Тагилом был обнаружен труп инвалида. Тело обглодала собака умершего.

Происшествие случилось 13 февраля. Тело умершего обнаружила дочь, которая приехала навестить родственника. Отцу женщины на момент смерти было 56 лет, он являлся инвалидом второй группы. Смерть наступила из-за болезни сердца. Оно просто остановилось. Тело пролежало несколько дней. Собакой были погрызены конечности и пальцы, передает АН «Между строк» слова руководителя СО Пригородного района Вадима Белкина. Сколько конкретно пролежало тело скончавшегося мужчины до момента обнаружения на момент публикации остается неизвестным. Животное забрали себе родственники покойного. Напомним, 3 января в Нижнем Тагиле в поселке Кирпичный было обнаружено тело пожилой женщины. Полиция начала розыск родственников. Отмечается, что старушка погибла при неизвестных обстоятельствах.

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