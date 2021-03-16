В распространении порнографии за деньги обвиняется житель Нижнего Тагила

В распространении порнографии за деньги обвиняется житель Нижнего Тагила

Сегодня, 16:42ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Нижнего Тагила за деньги распространял в закрытой группе ВКонтакте интимные фото своей подруги.

В феврале 2020 года обвиняемый в распространении порнографии создал ВКонтакте закрытую группу. Там были опубликованы снимки сожительницы интимного характера. Для вступления в группу, пользователи должны были внести взнос в размере 500 рублей, а фото докупались отдельно, сообщают «Все новости».

Сожительница 38-летнего мужчины не знала, что он выкладывал ее фото, но требовать уголовного преследования не стала. В семье воспитывается несколько детей.

ГУ МВД по Свердловской области раскрыли бизнес-идею и инициировали расследование. После обвинения в распространении порнографии и возбуждением уголовного дела, мужчина удалил запрещённый контент и группу.

За данное преступление правонарушителю грозит от двух до шести лет заключения, отмечает заместитель прокурора Дзержинского района Сергей Егоров.

Напомним, на Среднем Урале в отношении рекламировавших «массажный» салон организаций возбуждено четыре уголовных дела. Объявления были зафиксированы на двух помещениях заправки, в журналах и на рекламном щите.

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