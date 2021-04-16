Одежда тянула ко дну, и звал на помощь: рыбак провалился под лед на Урале

Одежда тянула ко дну, и звал на помощь: рыбак провалился под лед на Урале
Сегодня, 08:15ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Рыбак провалился под лед в Краснотурьинске. Из-за намокшей одежды он не мог выбраться и звал на помощь.

В начале апреля 58-летний мужчина рыбачил на реке Турье и провалился под лед. Ему на помощь пришел другой рыбак. Из-за намокшей одежды мужчина не смог вытащить пострадавшего, держал его а поверхности воды и звал на помощь, сообщает Е1.

Проезжавшие рядом сотрудники ГИБДД заметили происшествие и помогли в спасении утопающему, спустились на лед и доползли до мужчин по поверхности. Рыбаки находились примерно на середине реки.

К помощи был также привлечен пассажир УАЗа, который стал очевидцем произошедшего. Он буксировочным тросом помог вытащить утопающего. Рыбака смогли вытащить из холодной воды. В полынье он провел более 15 минут.

Сотрудники ДПС посадили мужчину в патрульную машину, чтобы он согрелся, вызвали скорую помощь. Медицинские работники произвели осмотр мужчины. У пострадавшего не обнаружено травм и повреждений, он отпущен домой.

Напомним, 10 рыбаков-любителей оказались подо льдом на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Еще один рыбак попал на льдину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

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