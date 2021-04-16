Одежда тянула ко дну, и звал на помощь: рыбак провалился под лед на Урале

Рыбак провалился под лед в Краснотурьинске. Из-за намокшей одежды он не мог выбраться и звал на помощь.

В начале апреля 58-летний мужчина рыбачил на реке Турье и провалился под лед. Ему на помощь пришел другой рыбак. Из-за намокшей одежды мужчина не смог вытащить пострадавшего, держал его а поверхности воды и звал на помощь, сообщает Е1. Проезжавшие рядом сотрудники ГИБДД заметили происшествие и помогли в спасении утопающему, спустились на лед и доползли до мужчин по поверхности. Рыбаки находились примерно на середине реки. К помощи был также привлечен пассажир УАЗа, который стал очевидцем произошедшего. Он буксировочным тросом помог вытащить утопающего. Рыбака смогли вытащить из холодной воды. В полынье он провел более 15 минут. Сотрудники ДПС посадили мужчину в патрульную машину, чтобы он согрелся, вызвали скорую помощь. Медицинские работники произвели осмотр мужчины. У пострадавшего не обнаружено травм и повреждений, он отпущен домой. Напомним, 10 рыбаков-любителей оказались подо льдом на Белоярском водохранилище в Свердловской области. Еще один рыбак попал на льдину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области. 10 рыбаков-любителей провалились под лед на Белоярском водохранилище

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