77-летняя пассажирка поезда умерла на вокзале Екатеринбурга
Сегодня, 10:45ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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На железнодорожном вокзале Екатеринбурга скончалась 77-летняя пассажирка поезда Новый Уренгой — Москва, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Очевидцы сообщили, что тело пожилой женщины вынесли из поезда около 7:20 утра. Как пояснили в следственном управление на транспорте, смерть пассажирки не имеет криминального характера. По факту смерти пенсионерки начата проверка.
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