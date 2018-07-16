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Один погиб, другой – в больнице: ассенизатор наехал на пару в Первоуральске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Один погиб, другой – в больнице: ассенизатор наехал на пару в Первоуральске

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