Один погиб, другой – в больнице: ассенизатор наехал на пару в Первоуральске
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В Первоуральске днём 15 июля под колесами грузовой машины пострадали два пешехода. Один из них погиб, другой находится в тяжелом состоянии в городской больнице.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Дорожный инцидент произошёл днём на улице Орджоникидзе. По словам очевидцев, ассенизатор наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.
О том, какой сигнал светофора горел для них, не сообщается. Однако местные жители рассказали, что на перекрёстке неподалёку со стороны города загорается зелёный свет для водителей, а в это время на пешеходном переходе может гореть зелёный.
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Также один из очевидцев рассказал в группе «Инцидент. Первоуральск», что видел, как пара переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.
Местные жители пояснили, что видели труп, лежащий на дороге. Другой пострадавший – вероятно, женщина – был в тяжёлом состоянии госпитализирован в местную больницу.
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