Один погиб, другой – в больнице: ассенизатор наехал на пару в Первоуральске

Дорожный инцидент произошёл днём на улице Орджоникидзе. По словам очевидцев, ассенизатор наехал на двух пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

О том, какой сигнал светофора горел для них, не сообщается. Однако местные жители рассказали, что на перекрёстке неподалёку со стороны города загорается зелёный свет для водителей, а в это время на пешеходном переходе может гореть зелёный.

Также один из очевидцев рассказал в группе «Инцидент. Первоуральск», что видел, как пара переходила дорогу на зелёный сигнал светофора.