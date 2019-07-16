В Екатеринбурге из-за сообщения о бомбе эвакуируют УрФУ

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Все корпуса УрФУ в Екатеринбурге эвакуированы из-за сообщения о бомбе, пишет портал Е1 со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.
Сюжеты: Екатеринбург
В УрФУ поступил анонимный звонок о том, что в одном из зданий находится бомба, где именно — не сообщается. Поэтому пришлось эвакуировать все учебные корпуса и общежитие.
Сегодня в учебном заведении проходит вступительный экзамен. Как сообщили студенты, сдачу перенесли на пятницу.
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