Заколовший вилами собутыльника 10 лет назад тагильчанин сам сдался полиции

Уголовное дело по статье за убийство расследуется Следственным отделом по Тагилстроевскому району.
Согласно материалам дела, 10 августа 2021 года во время осмотра нежилой постройки на улице Академика Павлова был найден скелет в земле на глубине примерно в один метр. О месте нахождения стало известно от неработающего тагильчанина 1983 года рождения, который сам пришел к правоохранителям с явкой с повинной, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.
Мужчина рассказал, что убил он своего знакомого во время распития с ним спиртных напитков на почве ревности к женщине.
В настоящее время продолжается сбор доказательной базы.
По словам руководителя пресс-службы свердловского МВД Валерия Горелых, подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе за убийство, угрозу убийством и кражи. В последний раз он отбывал наказание в колонии № 51, откуда освободился в апреле 2021 года.
Согласно имеющимся сведениям, со своей жертвой злоумышленник жестоко расправился, воткнув мужчине вилы в область груди. От тела он избавился на территории дворовой постройки нежилого помещения, закопав его в землю, отметил полковник Горелых.