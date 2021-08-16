Заколовший вилами собутыльника 10 лет назад тагильчанин сам сдался полиции

Согласно материалам дела, 10 августа 2021 года во время осмотра нежилой постройки на улице Академика Павлова был найден скелет в земле на глубине примерно в один метр. О месте нахождения стало известно от неработающего тагильчанина 1983 года рождения, который сам пришел к правоохранителям с явкой с повинной, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Свердловской области.