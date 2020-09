В торговом центре Екатеринбурга ногу пятилетнего мальчика затянуло в эскалатор, пишет Ура.ру.

По сообщению очевидцев, инцидент произошел в ТЦ Goodmart на улице Белореченской, 28. На помощь ребенку пришли сотрудники ТЦ. Они смогли самостоятельно извлечь ногу мальчика из эскалаторной ленты. На место вызвали скорую помощь, у ребенка диагностировали ушибы и ссадины. Напомним, в Нижнем Тагиле девятилетний мальчик хотел повторить трюк из соцсети TikTok и случайно поджег себя. Ребенок был госпитализирован с 8% ожогами ног. В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик решил поджечь бензин из канистры и получил ожоги

