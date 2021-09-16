Велосипедист попал под колеса автомобиля в Дзержинском районе Нижнего Тагила

ДТП с велосипедистом и автомобилем произошло рано утром 16 сентября 2021 года, сообщает очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».
На кадрах, снятых очевидцем, видно, как пострадавший велосипедист лежит на проезжей части. Автомобиль, сбивший его, находится рядом, на перекрестке. На момент съемки сотрудников ГИББД и «скорой» на месте происшествия нет.
Напомним, 15 сентября 2021 года в вечернее время 34-летний байкер попал в ДТП в Богдановиче. От полученных травм мужчина скончался на месте.