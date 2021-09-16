Велосипедист попал под колеса автомобиля в Дзержинском районе Нижнего Тагила

Велосипедист попал под колеса автомобиля в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Велосипедист попал под колеса автомобиля в Дзержинском районе Нижнего Тагила
Сегодня, 10:03ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина попал под колеса авто около 7 часов утра 16 сентября 2021 года на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле.

ДТП с велосипедистом и автомобилем произошло рано утром 16 сентября 2021 года, сообщает очевидец в группе «Инцидент Нижний Тагил» «ВКонтакте».

На кадрах, снятых очевидцем, видно, как пострадавший велосипедист лежит на проезжей части. Автомобиль, сбивший его, находится рядом, на перекрестке. На момент съемки сотрудников ГИББД и «скорой» на месте происшествия нет.

Напомним, 15 сентября 2021 года в вечернее время 34-летний байкер попал в ДТП в Богдановиче. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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