Стали известны подробности пропажи 17-летней свердловской школьницы

Стали известны подробности пропажи 17-летней свердловской школьницы
Стали известны подробности пропажи 17-летней свердловской школьницы
Сегодня, 16:46ПроисшествияФото: 1MI
13 октября в поселке Шаля пропала 17-летняя Камила Атаджанова. Она возвращалась из школы. Уроки закончились около 14.00, однако домой девочка так и не пришла.

По словам подруги брата Камилы, последний раз ее видели учителя и одноклассники. От учебного заведения до дома школьницы было идти не больше километра. Подозревается, что она могла сесть к кому-то в машину, либо ее туда затащили принудительно. С собой телефона у девочки не было, пишет Е1.

На данный момент поисками занимаются полицейские и волонтеры.

Фото:поисковый отряд «Лиза Алерт»

Напомним, в поселке Мартюш под Каменском-Уральским волонтеры и стражи порядка больше двух недель разыскивают Александра Резвых. Он пропал 28 сентября в день рождения дочери.

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Екатеринбург
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