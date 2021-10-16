Стали известны подробности пропажи 17-летней свердловской школьницы

13 октября в поселке Шаля пропала 17-летняя Камила Атаджанова. Она возвращалась из школы. Уроки закончились около 14.00, однако домой девочка так и не пришла.

По словам подруги брата Камилы, последний раз ее видели учителя и одноклассники. От учебного заведения до дома школьницы было идти не больше километра. Подозревается, что она могла сесть к кому-то в машину, либо ее туда затащили принудительно. С собой телефона у девочки не было, пишет Е1. На данный момент поисками занимаются полицейские и волонтеры. Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» Напомним, в поселке Мартюш под Каменском-Уральским волонтеры и стражи порядка больше двух недель разыскивают Александра Резвых. Он пропал 28 сентября в день рождения дочери. Больше двух недель разыскивается загадочно пропавший в день рождения дочери уралец

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