Стали известны подробности пропажи 17-летней свердловской школьницы

По словам подруги брата Камилы, последний раз ее видели учителя и одноклассники. От учебного заведения до дома школьницы было идти не больше километра. Подозревается, что она могла сесть к кому-то в машину, либо ее туда затащили принудительно. С собой телефона у девочки не было, пишет Е1.
На данный момент поисками занимаются полицейские и волонтеры.
Напомним, в поселке Мартюш под Каменском-Уральским волонтеры и стражи порядка больше двух недель разыскивают Александра Резвых. Он пропал 28 сентября в день рождения дочери.