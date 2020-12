Бесконтактное ДТП: стали известны подробности происшествия со столбом на Мира

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила рассказали TagilCity.ru подробности ДТП, которое произошло вечером 14 декабря на проспекте Мира.

В ведомстве пояснили, что происшествие произошло на проспекте Мира, 68. 32-летний водитель автомобиля «Киа» допустил наезд на препятствие. В момент наезда на столб он находился в транспортном средстве один и был пристегнут ремнем безопасности. В настоящее время возбуждено административное производство, ведется административное расследование. Пострадавших нет,сообщили в отделе пропаганды ГИБДД. Стаж вождения мужчины за рулем автомобиля «Киа» составляет 13 лет, он был освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. В момент ДТП он оказался трезв. На видео есть другой участник, водитель автомобиля «Лада», который останавливает свое транспортное средство. Степень его вины выяснят в ходе административной проверки, соприкосновений между автомобилями не было. Оба водителя написали объяснительные. Напомним, ранее в сети появилось видео ДТП. На записи можно увидеть, как автомобиль снес забор и врезался в столб с дорожными знаками. Подрезали: в Нижнем Тагиле автомобиль въехал в столб со знаками

