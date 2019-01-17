Пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа в Нижнем Тагиле
Сегодня, 10:28ПроисшествияФото: Отделение пропаганды ГИБДД
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16 января в 14.55 на проспекте Вагоностроителей в Нижнем Тагиле пенсионерка, переходившая дорогу в неустановленном месте, попала под колеса автомобиля ВАЗ «Калина». От полученных травм женщина скончалась в больнице.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбил водитель 1993 года рождения за рулем «Калины». 82-летняя женщина скончалась от полученных травм в ЦГБ №1.
У тагильчанина, находившегося за рулем, четыре года водительского стажа. Ранее он привлекался к административной ответственности за незначительное нарушение ПДД.
При освидетельствовании сотрудниками дорожной полиции на состояние опьянения установлено, что водитель автомобиля был трезв, сообщает Отделение пропаганды ГИБДД.
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