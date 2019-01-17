Пожилая женщина погибла под колесами ВАЗа в Нижнем Тагиле

Пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбил водитель 1993 года рождения за рулем «Калины». 82-летняя женщина скончалась от полученных травм в ЦГБ №1.

У тагильчанина, находившегося за рулем, четыре года водительского стажа. Ранее он привлекался к административной ответственности за незначительное нарушение ПДД.