В Екатеринбурге четыре этажа и подвал высотного дома затопило водой

В Екатеринбурге четыре этажа и подвал высотного дома затопило водой

Сегодня, 15:58ПроисшествияPhoto: pixabay.com
В Екатеринбурге затопило четыре этажа, подъезд, лифт и подвал 18-этажного дома.

Вода везде. Люди говорят, что в квартирах тоже, передает E1 слова местного жителя.

По кадрам видно плавающие части потолка в лужах на полу. В лифте вода хлещет настолько сильно, что туда невозможно зайти. Из подъезда жидкость вытекает на улицу.

Video:ютуб-канал "Происшествия оперативно"

По словам жителей дома, квартиры в нем получили члены экипажа, которые в 2019 году спасли пассажиров, посадив самолет на кукурузном поле.

Как сообщили изданию в управляющей компании, потом произошел из-за сорванного крана пожарного гидранта. Работы по устранению уже ведутся.

Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле жильцы многоэтажки пожаловались на потоки воды в подъезде. По их словам, с начала 2021 года бежит вода по подъезду. Она стекает по стенам и образует лужи.

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