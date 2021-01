В Екатеринбурге четыре этажа и подвал высотного дома затопило водой

В Екатеринбурге затопило четыре этажа, подъезд, лифт и подвал 18-этажного дома.

Вода везде. Люди говорят, что в квартирах тоже, передает E1 слова местного жителя. По кадрам видно плавающие части потолка в лужах на полу. В лифте вода хлещет настолько сильно, что туда невозможно зайти. Из подъезда жидкость вытекает на улицу. Video: ютуб-канал "Происшествия оперативно" По словам жителей дома, квартиры в нем получили члены экипажа, которые в 2019 году спасли пассажиров, посадив самолет на кукурузном поле. Как сообщили изданию в управляющей компании, потом произошел из-за сорванного крана пожарного гидранта. Работы по устранению уже ведутся. Напомним, 10 января в Нижнем Тагиле жильцы многоэтажки пожаловались на потоки воды в подъезде. По их словам, с начала 2021 года бежит вода по подъезду. Она стекает по стенам и образует лужи. В Нижнем Тагиле жильцы дома на Гальянке пожаловались на затопленный подъезд

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter