В Екатеринбурге мужчина напугал 13-летнюю школьницу в трамвае половым органом

В Екатеринбурге неизвестный в трамвае продемонстрировал 13-летней школьнице половой орган, напугав девочку.

Инцидент произошел 16 января в трамвае маршрута № 32. Школьница села на остановке «Площадь 1905 года». Мама потерпевшей рассказала, что в вагоне находилось мало пассажиров, пишет E1. Он стоял позади меня на остановке, перед тем как мы сели в трамвай. Потом зашел следом. Я села, а он встал неподалеку от меня. В какой-то момент я повернулась к нему, а он достал половой орган. Я сразу же направилась к выходу. Он вышел, а я осталась в вагоне, рассказывает школьница. По словам девочки, мужчина был в маске и темной одежде. На вид ему около 40 лет. Родители не сразу обратились в правоохранительные органы, так как были шокированы произошедшим. По мнению юриста, действия мужчины будут квалифицированы как развратные действия. За это ему может грозить до восьми лет заключения. Напомним, в Свердловской области объявлен в розыск мужчина, которого подозревают в изнасиловании мальчика. По версии следствия, насильственные действия над ребенком совершил уроженец Челябинской области Рустэм Зайнулин. В Свердловской области объявлен в розыск подозреваемый в изнасиловании мальчика

