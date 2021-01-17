В Екатеринбурге мужчина напугал 13-летнюю школьницу в трамвае половым органом

Он стоял позади меня на остановке, перед тем как мы сели в трамвай. Потом зашел следом. Я села, а он встал неподалеку от меня. В какой-то момент я повернулась к нему, а он достал половой орган. Я сразу же направилась к выходу. Он вышел, а я осталась в вагоне, рассказывает школьница.