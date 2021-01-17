В Нижнем Тагиле в ремонтируемом роддоме на Вагонке сработала пожарная сигнализация

Напомним, в роддоме Нижнего Тагила на Вагонке с 2019 года ведется капитальный ремонт. 2 апреля были выписаны последние пациентки и здание закрылось. 11 июля тендер выиграла компания «Стройинвест». На все работы у подрядчика уйдет 111,57 миллиона рублей. Контракт предусматривает замену инженерных коммуникаций, окон и дверей, ремонт потолков и полов.