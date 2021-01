В Нижнем Тагиле в ремонтируемом роддоме на Вагонке сработала пожарная сигнализация

В Нижнем Тагиле на территорию роддома ГБ № 1 на улице Вагоностроителей заехали два пожарных автомобиля, рассказала TagilCity.ru читательница.

В пресс-службе ГБУЗ СО ГБ № 1 редакции рассказали, что из-за сбоя сработала пожарная сигнализация. В Отделе надзорной деятельности подтвердили факт выезда на сигнал и добавили, что ложное срабатывание может происходить из-за пыли, наличие которой обуславливает проводимый в здании ремонт. Напомним, в роддоме Нижнего Тагила на Вагонке с 2019 года ведется капитальный ремонт. 2 апреля были выписаны последние пациентки и здание закрылось. 11 июля тендер выиграла компания «Стройинвест». На все работы у подрядчика уйдет 111,57 миллиона рублей. Контракт предусматривает замену инженерных коммуникаций, окон и дверей, ремонт потолков и полов. Контракт на ремонт роддома на Вагонке достался «Стройинвесту»

