В Нижнем Тагиле в ремонтируемом роддоме на Вагонке сработала пожарная сигнализация

В Нижнем Тагиле в ремонтируемом роддоме на Вагонке сработала пожарная сигнализация

Сегодня, 17:18ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле на территорию роддома ГБ № 1 на улице Вагоностроителей заехали два пожарных автомобиля, рассказала TagilCity.ru читательница.

В пресс-службе ГБУЗ СО ГБ № 1 редакции рассказали, что из-за сбоя сработала пожарная сигнализация.

В Отделе надзорной деятельности подтвердили факт выезда на сигнал и добавили, что ложное срабатывание может происходить из-за пыли, наличие которой обуславливает проводимый в здании ремонт.

Напомним, в роддоме Нижнего Тагила на Вагонке с 2019 года ведется капитальный ремонт. 2 апреля были выписаны последние пациентки и здание закрылось. 11 июля тендер выиграла компания «Стройинвест». На все работы у подрядчика уйдет 111,57 миллиона рублей. Контракт предусматривает замену инженерных коммуникаций, окон и дверей, ремонт потолков и полов.

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