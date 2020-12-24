Свердловский Минздрав закроет на две недели перинатальный центр в Нижнем Тагиле

Нижнетагильский перинатальный центр (ГАУЗ СО «Демидовская ГБ») закроется на плановую поблочную дезинфекцию с 16 по 29 августа 2021 года. На это время пациенток перенаправят в Уральский НИИ Охраны Материнства и Младенчества в Екатеринбурге и в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ».