Свердловский Минздрав закроет на две недели перинатальный центр в Нижнем Тагиле

Министерство здравоохранения в 2021 году закроет перинатальный центр на две недели. Соответствующая информация содержится в приказе № 2418-П.

Родильные дома региона закроются на дезинфекцию, согласно графику. На время проведения мероприятий маршрутизация будет изменена. В приказе содержится информация о медицинских учреждениях, которые будут вести прием вместо закрытых родильных отделений. Нижнетагильский перинатальный центр (ГАУЗ СО «Демидовская ГБ») закроется на плановую поблочную дезинфекцию с 16 по 29 августа 2021 года. На это время пациенток перенаправят в Уральский НИИ Охраны Материнства и Младенчества в Екатеринбурге и в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ». Напомним, роддом Нижнего Тагила в районе Вагонки закрыт на ремонт. 4 декабря на сайте госзакупок был размещен тендер, который выиграла компания из УФЫ. Она установит в медицинском учреждении лифты за 5,4 миллиона рублей. В Нижнем Тагиле лифты в роддом на Вагонке установит уфимская компания

