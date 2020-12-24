Свердловский Минздрав закроет на две недели перинатальный центр в Нижнем Тагиле

Свердловский Минздрав закроет на две недели перинатальный центр в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:07ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Министерство здравоохранения в 2021 году закроет перинатальный центр на две недели. Соответствующая информация содержится в приказе № 2418-П.

Родильные дома региона закроются на дезинфекцию, согласно графику. На время проведения мероприятий маршрутизация будет изменена. В приказе содержится информация о медицинских учреждениях, которые будут вести прием вместо закрытых родильных отделений.

Нижнетагильский перинатальный центр (ГАУЗ СО «Демидовская ГБ») закроется на плановую поблочную дезинфекцию с 16 по 29 августа 2021 года. На это время пациенток перенаправят в Уральский НИИ Охраны Материнства и Младенчества в Екатеринбурге и в ГБУЗ СО «Верхнесалдинская ЦГБ».

Напомним, роддом Нижнего Тагила в районе Вагонки закрыт на ремонт. 4 декабря на сайте госзакупок был размещен тендер, который выиграла компания из УФЫ. Она установит в медицинском учреждении лифты за 5,4 миллиона рублей.

Stories:
Нижний Тагил
Related news:
закрытиероддомНижний Тагил
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы