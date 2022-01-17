Две маленькие девочки погибли при пожаре в частном доме в Екатеринбурге

Семья, в которой произошла трагедия, является неблагополучной. Мать ранее привлекалась к уголовной ответственности за побои и ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего. Одной из версий произошедшего пожара является неисправная проводка. В доме не было отопления, и обогревали его с помощью электроприборов, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.