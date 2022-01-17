Две маленькие девочки погибли при пожаре в частном доме в Екатеринбурге

Трагедия произошла 16 января. 34-летняя мать со своим сожителем ушла в магазин, оставив двух дочерей в частном доме на улице Источной. Пока взрослых не было дома, в одной из комнат произошло возгорание, результатом которого стало сильное задымление, сообщили в пресс-службе областного СК.
Когда мать вернулась домой, то нашла дочерей в тяжелом состоянии. Она с сожителем стали тушить огонь и вызвали скорую, но спасти детей не удалось — они скончались в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Семья, в которой произошла трагедия, является неблагополучной. Мать ранее привлекалась к уголовной ответственности за побои и ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего. Одной из версий произошедшего пожара является неисправная проводка. В доме не было отопления, и обогревали его с помощью электроприборов, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.