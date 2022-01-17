За убийство сестры из нагана житель Нижнего Тагила отправится под суд

В ходе ссоры мужчина достал пистолет «Наган» и выстрелил сестре в живот, после чего нанес ей несколько ударов по голове и лицу рукояткой револьвера. Увидев, что родственница все еще жива, обвиняемый совершил еще один выстрел ей в живот. От полученных травм 53-летняя женщина скончалась на месте.