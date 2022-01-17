За убийство сестры из нагана житель Нижнего Тагила отправится под суд

Как полагает следствие, 15 апреля минувшего года тагильчанин находился в квартире у своей сестры в доме на улице Коминтерна. У родственников произошел конфликт — женщина отказалась помогать брату ухаживать за их больной матерью.
В ходе ссоры мужчина достал пистолет «Наган» и выстрелил сестре в живот, после чего нанес ей несколько ударов по голове и лицу рукояткой револьвера. Увидев, что родственница все еще жива, обвиняемый совершил еще один выстрел ей в живот. От полученных травм 53-летняя женщина скончалась на месте.
В ходе расследования совершенного преступления было установлено, что орудие убийства, патроны к нему и порох мужчина хранил у себя дома на улице Юности, не имея на это разрешения, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. Уголовное дело направлено в суд.
Ранее тагильчанин, как и его погибшая сестра, к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.