За убийство сестры из нагана житель Нижнего Тагила отправится под суд

За убийство сестры из нагана житель Нижнего Тагила отправится под суд
За убийство сестры из нагана житель Нижнего Тагила отправится под суд
Сегодня, 14:34ПроисшествияФото: Pixabay

Убийца сестры предстанет перед судом в Нижнем Тагиле

60-летний житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за убийство 53-летней сестры.

Как полагает следствие, 15 апреля минувшего года тагильчанин находился в квартире у своей сестры в доме на улице Коминтерна. У родственников произошел конфликт — женщина отказалась помогать брату ухаживать за их больной матерью.

В ходе ссоры мужчина достал пистолет «Наган» и выстрелил сестре в живот, после чего нанес ей несколько ударов по голове и лицу рукояткой револьвера. Увидев, что родственница все еще жива, обвиняемый совершил еще один выстрел ей в живот. От полученных травм 53-летняя женщина скончалась на месте.

В ходе расследования совершенного преступления было установлено, что орудие убийства, патроны к нему и порох мужчина хранил у себя дома на улице Юности, не имея на это разрешения, сообщили в пресс-службе СК по Свердловской области. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее тагильчанин, как и его погибшая сестра, к уголовной ответственности не привлекался, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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