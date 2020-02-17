На Урале двое мужчин и женщина обвиняются в групповом убийстве из-за неприязни

По версии следствия, в ночь на 23 октября 2017 года обвиняемые пришли во двор дома, где проживал экс-супруг женщины. Мужчины нанесли потерпевшему несколько ударов деревянным бруском, а женщина нанесла ему ножевые ранения. Потерпевший погиб на месте. Сначала сообщники спрятали тело на участке, а затем, выждав удобный момент, вывезли его в малолюдное место и бросили в болото.