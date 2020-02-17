На Урале двое мужчин и женщина обвиняются в групповом убийстве из-за неприязни
В Алапаевске перед судом предстанут двое мужчин 1994 и 1999 годов рождения, а также женщина 1995 года рождения. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
По версии следствия, в ночь на 23 октября 2017 года обвиняемые пришли во двор дома, где проживал экс-супруг женщины. Мужчины нанесли потерпевшему несколько ударов деревянным бруском, а женщина нанесла ему ножевые ранения. Потерпевший погиб на месте. Сначала сообщники спрятали тело на участке, а затем, выждав удобный момент, вывезли его в малолюдное место и бросили в болото.
Длительное время потерпевший числился без вести пропавшим, в 2019 году удалось установить причастность вышеуказанных лиц к его гибели. Поводом для убийства стали неприязненные отношения между обвиняемой и потерпевшим. Женщина не нашла иного способа разрешения конфликта и обратилась за помощью к своим товарищам.
В настоящий момент утверждено обвинительное заключение, уголовное дело направлено в суд.