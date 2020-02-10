Екатеринбуржец получил 10,5 лет за покушение на убийство общеопасным способом

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении местного жителя Дмитрия Мурашова. Его признали виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству общеопасным способом), ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «а», п. «е», п. «к» ч. 2 ст. 105 (организация покушения на убийство, группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом, с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

В ходе разбирательств установлено, что с сентября по октябрь 2018 года Мурашов предложил своему знакомому совершить убийство знакомой. Материалы дела знакомого молодого человека 1990 г. р. выделены в отдельное производство.

При этом, Мурашов сам нашел средства и совместно с подельником изготовил взрыво-зажигательное устройство.

16 октября 2018 года подельник обвиняемого, действуя по его указаниям, установил пакет около одного из подъездов дома № 131 по улице Чкалова.

Смерть женщины 1987 г. р. не наступила, так как она не появилась в выбранном обвиняемым месте, а пакет был обнаружен уборщицей.

Подельник сообщил обвиняемому, что самодельное устройство обнаружено, после чего он, осознавая, что устройство находится в руках другого человека, попросил его активировать.