Расселенный дом и баня сгорели в Нижнем Тагиле в минувшие выходные
Сегодня, 10:44ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В минувшие выходные в Нижнем Тагиле произошло два пожара, сообщает ГУ МЧС по региону.
Сюжеты: Нижний Тагил
В субботу в дневное время поступило сообщение о пожаре в садовом товариществе на улице Машинистов. На площади 12 квадратных метров сгорели имущество и стены частной бани. В тушении огня участвовали семь спасателей на двух единицах спецтехники.
Второй пожар случился в воскресенье в расселенном доме на улице Кленовая. Огнем повреждены кровля, перекрытия и стены строения. В тушении принимали участие 14 спасателей на четырех спецмашинах.
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