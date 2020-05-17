В Екатеринбурге неизвестные пытались взорвать банкомат и разбить его кувалдами
Сегодня, 13:27ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге неизвестные пытались взломать банкомат Сбербанка, однако их попытки не увенчались успехом, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь с 15 на 16 мая два человека пытались закачать внутрь аппарата газ, а затем разбить его кувалдами. Но добиться своего неизвестным не удалось.
В пресс-службе Уральского банка Сбербанка РФ подтвердили попытку нападения.
Денежные средства не похищены, никто из сотрудников и клиентов банка не пострадал, рассказали там.
Полицейские пояснили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
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