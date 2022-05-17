Россиянин убил сестру за отказ от участия в «Бессмертном полку»

Россиянин убил сестру за отказ от участия в «Бессмертном полку»
Россиянин убил сестру за отказ от участия в «Бессмертном полку»
Вчера, 17:32ПроисшествияФото: pixabay.com
Житель Иркутской области убил сестру, которая во время пьяных посиделок высказала нежелание участия в «Бессмертном полку».

Россиянин признался в убийстве сестры за отказ участия в «Бессмертном полку». Речь идет о 68-летнем жителе Усольского района Иркутской области, сообщает «Интерфакс».

Убийство произошло 9 мая. Брат и сестра выпили и стали дискутировать на тему «Бессмертного полка». Женщина не захотела в нем участвовать, мужчина счел это как оскорбление памяти их папы, за что несколько раз ударил женщину ножом в грудь.

Когда приехала скорая помощь, женщина была уже мертва. Возбуждено уголовное дело. Виновный признался в содеянном.

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