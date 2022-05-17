Россиянин убил сестру за отказ от участия в «Бессмертном полку»

Убийство произошло 9 мая. Брат и сестра выпили и стали дискутировать на тему «Бессмертного полка». Женщина не захотела в нем участвовать, мужчина счел это как оскорбление памяти их папы, за что несколько раз ударил женщину ножом в грудь.