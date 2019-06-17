Свердловский облсуд заменил условный срок двум сотрудникам ИК-53 на лишение свободы
По требованию прокуратуры Свердловский облсуд пересмотрел наказания бывшим оперуполномоченному и замначальника ИК-53 и приговорил осужденных к реальным срокам, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что замначальника получил от осужденного взятку за совершение незаконного бездействия. Таким образом, заключенный пользовался мобильным, поощрялся руководством колонии и не получал взысканий.
По версии следствия, в апреле 2019 года Верхотурский райсуд вынес приговор бывшему заместителю начальника ИК-53 в виде трех лет условного срока с испытательным сроком на четыре года, а также с лишением права занимать должность в государственных и муниципальных учреждениях на три года. Помимо этого, суд взыскал с обвиняемого штраф в размере 10-кратной суммы взятки — 985 тысяч рублей.
Прокуратура не согласилась с требованиями Верхотурского суда и направила в облсуд апелляцию. Свердловский суд удовлетворил требования и исключил из приговора условное наказание, заменив его на лишение свободы.
Помимо этого, коллегия Свердловского облсуда изменила наказание бывшему оперуполномоченному ИК-53, осужденному за получение взятки от двух лиц.
Верхотурский райсуд назначил оперуполномоченному наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком и лишением права занимать должность в течение четырех лет, а также назначил обвиняемому штраф в размере 900 тысяч рублей. Свердловский облсуд также пересмотрел приговор, исключив условный срок.