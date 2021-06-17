Свердловчанка признана судом матерью «девочки из шкафа»

Юлия Зыкова признана матерью годовалой девочки, которую она морила голодом и держала в шкафу около полугода. Председатель суда Вера Базуева 13 мая рассматривала гражданский иск о признании её матерью. Решение вступит в силу 21 июня.

Так как экспертизой ДНК было установлено родство, суд встал на сторону Юлии. Отдел ЗАГСа являлся ответчиком, однако их сотрудники апелляцию подавать не стали. Полина сейчас находится в одном из детских домов Екатеринбурга, пишет «КП-Екатеринбург». Помощник судьи Галина Пичужкина рассказала, что Зыкова предъявила требования отделению социальной политики № 24 Кировского района Екатеринбурга, чтобы приостановили устройство несовершеннолетней. Однако это не их неподсудность, ответчик находится на другой территории. В связи с этим заявление Зыковой вернули. К концу июня следователи следователи готовятся передать уголовное дело Зыковой в прокуратуру. Зыкиной предъявили обвинение в покушении на убийство. По версии Следственного комитета, действия матери были умышленными из неприязни к дочери. По словам детского омбудсмена Игоря Морокова, у бабушки Полины есть приоритетное право на оформление опеки над девочкой. Но решение, с кем будет жить Полины, будет вынесено только после того, как состоится суд над Зыковой. Сейчас она находится на свободе, но с 22:00 до 06:00 ей запрещено покидать квартиру, если уходы не связаны с её работой. Напомним, в октябре 2020 года друзья Зыковой нашли Полину в шкафу в истощённом состоянии, где Зыкова прятала её в шкафу пять месяцев. Старшие дети Зыковой — 13-летний сын и дочь дошкольного возраста — знали о существовании девочки. Из-за недостатка необходимых веществ для роста и физического развития у девочки нарушились функции жизненно важных органов и систем организма, а также у неё был дефицит массы тела. «Выжила чудом»: детский омбудсмен высказалась о полугодовалой девочке из шкафа

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