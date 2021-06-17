В аэропорту на 18 часов застряли пассажиры рейса Геленджик — Екатеринбург

В аэропорту на 18 часов застряли пассажиры рейса Геленджик — Екатеринбург
В аэропорту на 18 часов застряли пассажиры рейса Геленджик — Екатеринбург
Сегодня, 08:34ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
В Геленджике из-за нелётной погоды задержалось более 10 рейсов, в том числе самолёт «Уральских авиалиний». В 17:10 по московскому времени он должен быть вылететь в Екатеринбург.

По некоторым данным, пассажиры в самолёте находились 5,5 часов, а затем было объявлено, что аэропорт закрывается и самолёт нужно покинуть, пишет Е1.

Родственник екатеринбуржцев, которые не смогли вылететь обратно, рассказал, что представитель авиакомпании в аэропорту к людям так и не вышел. Более трёх часов людям ничего говорили и даже не предложили воды.

После трёхчасового пребывания пассажиров в аэропорту было решено везти их в Краснодар, куда доставят запасной борт.

По данным табло аэропорта Кольцово, рейс U6-150 задерживается на 18 часов, вылет самолёта ожидается 17 июня в 13:45.

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