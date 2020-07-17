Свердловчанке грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество с туристическими путевками
Прокуратура Лесного утвердила обвинительное заключение по уголовному делу женщины, обвиняемой в хищении у своих клиентов почти десяти миллионов рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, предприниматель с октября 2019 года продавала жителям Лесного туристические путевки, а в начале октября 2018 года у нее возник умысел хищения средств. Так, в период с октября 2018 по август 2019 года обвиняемая получила от жителей города более 9,7 миллионов рублей за туристические путевки, которые предоставлять не собиралась. В результате от ее действий пострадавшими оказались 108 человек.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Санкция статьи в качестве наиболее строгого наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
Напомним, ранее в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» рассказали о самых популярных видах мошенничества в городе. Одним из наиболее популярных направлений является мошенничество в сфере банковских технологий.