Свердловчанке грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество с туристическими путевками

По версии следствия, предприниматель с октября 2019 года продавала жителям Лесного туристические путевки, а в начале октября 2018 года у нее возник умысел хищения средств. Так, в период с октября 2018 по август 2019 года обвиняемая получила от жителей города более 9,7 миллионов рублей за туристические путевки, которые предоставлять не собиралась. В результате от ее действий пострадавшими оказались 108 человек.