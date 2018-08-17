Подозреваемый в убийстве в Каменске-Уральском действовал «по приказу высших сил»
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Подозреваемый в убийстве двух человек в магазине «Пятерочка» в городе Каменск-Уральский дал признательные показания.
Источник: URA.RU
Изначально обвиняемый отрицал свою причастность, однако в ходе допросов дал признательные показания, заявили в следственном отделе СУ СК по городу Каменск-Уральский.
Во время следственной проверки мужчина показал, как наносил удары. По предварительным данным, с пострадавшими знаком он не был.
Мужчина сообщил, что напал с ножом на случайно выбранных людей «по приказу высших сил».
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