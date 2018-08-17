Подозреваемый в убийстве в Каменске-Уральском действовал «по приказу высших сил»

Изначально обвиняемый отрицал свою причастность, однако в ходе допросов дал признательные показания, заявили в следственном отделе СУ СК по городу Каменск-Уральский.

Во время следственной проверки мужчина показал, как наносил удары. По предварительным данным, с пострадавшими знаком он не был.