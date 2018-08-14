Подозреваемый в двойном убийстве в «Пятерочке» задержан в Каменске-Уральском

Нападение было совершено около дома на улице Октябрьская.

Следственный отдел по городу Каменск-Уральский Следственного комитета России по Свердловской области возбудил уголовное дело по признакам преступления «Убийство двух лиц».

За данное преступление, которое является особо тяжким, предусмотрено наказание до пожизненного тюремного заключения.

Сотрудники Следственного комитета и уголовного розыска полиции задержали подозреваемого. Им оказался безработный житель города 1986 года рождения.

Уже проведено опознание, в ходе которого один из очевидцев происшествия прямо указал на задержанного.

Органы СКР проводят обыски, допросы свидетелей, собирают доказательства. В скором времени подозреваемый получит соответствующее обвинение.

Гражданин и ранее был не в ладах с законом, имеет судимости за незаконный оборот оружия, грабеж и хулиганство. В последний раз из мест лишения свободы освободился в 2007 году, срок отбывал за тяжкое преступление в ИК-62 города Ивдель. До этого фигурант громкого дела проходил курс лечения в психиатрической больнице, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Устанавливается мотив убийства.

По предварительной версии, трое друзей распивали спиртные напитки, в ходе чего между ними произошел конфликт, который перерос в драку. У одного из друзей оказался складной нож, которым он и зарезал своих товарищей.

Первый пострадавший погиб от восьми ножевых ранений прямо во дворе, второй добежал до магазина «Пятерочка», прошел 15 метров, упал и умер. На его теле обнаружили 4 ножевых ранения.

Видео Видео: «Инцидент-Каменск-Уральский»

Орудие убийства было обнаружено в мусорном баке, отпечатки пальцев на нем отсутствуют. Подозреваемый свою вину отрицает.