Потолок рухнул на детскую кровать в доме по ул. Ползунова в Екатеринбурге

Дом на Ползунова 1957 года постройки. Потолок упал в том месте, где стояла кровать ребенка. От обрушения никто не пострадал.

Когда рухнул потолок, жительница квартиры, где произошло обрушение, позвонила в управляющую компанию РЭМП. Там ей сообщили, что у них выходной, и надо подождать. После того, как женщина сказала, что обратится в прокуратуру, из УК пришли двое рабочих, которые предложили подпереть потолок палкой до понедельника.

Екатеринбурженке предложили переселиться в здание бывшего общежития на ул. Шевской, однако это здание, по словам женщины, тоже старой постройки. Соседка, которую тоже переселили в бывшее общежитие после обрушения в ее квартире, рассказала, что пока она живет здесь, в общей кухне тоже случилось обрушение – рухнула стена, а в прошлом году в ванной выросли грибы.

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