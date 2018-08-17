Трое пассажиров Кольцово пытались провести 10 млн рублей через таможню

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Три не связанных между собой пассажира аэропорта Кольцово в Екатеринбурге пытались без декларации провезти в чемоданах в общей сложности более 10 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Летевшая в Тель-Авив женщина хотела провезти 13 тысяч долларов, две тысячи евро и 20 тысяч рублей. При этом она пыталась пройти по «зеленому коридору».
Мужчина, направлявшийся в Худжант, вез с собой из России десять тысяч долларов и 27 тысяч рублей.
Третий нарушитель летел в Душанбе. У него с собой было более десяти тысяч долларов.
Всех троих нарушителей таможенники задержали за одну ночь и изъяли деньги. На пассажиров заведены административные дела, сообщает ЕТВ.
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