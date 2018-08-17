Трое пассажиров Кольцово пытались провести 10 млн рублей через таможню

Летевшая в Тель-Авив женщина хотела провезти 13 тысяч долларов, две тысячи евро и 20 тысяч рублей. При этом она пыталась пройти по «зеленому коридору».

Мужчина, направлявшийся в Худжант, вез с собой из России десять тысяч долларов и 27 тысяч рублей.

Третий нарушитель летел в Душанбе. У него с собой было более десяти тысяч долларов.