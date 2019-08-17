В Сухом Логу два человека пострадали из-за взрыва газа в частном доме

В доме разрушена стена и перекрытие. В результате взрыва пострадали два человека: 69-летний мужчина и 67-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщили в МЧС, в доме находился газовый баллон. По предварительным данным, из него произошла утечка газа, что привело к взрыву.