В Сухом Логу два человека пострадали из-за взрыва газа в частном доме
Сегодня, 09:36ПроисшествияФото: ГУ МЧС РФ по Свердловской области
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17 августа в Сухом Логу в частном жилом доме взорвался газ, сообщает ГУ МЧС РФ по Свердловской области.
В доме разрушена стена и перекрытие. В результате взрыва пострадали два человека: 69-летний мужчина и 67-летняя женщина. Пострадавшие доставлены в больницу.
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Как сообщили в МЧС, в доме находился газовый баллон. По предварительным данным, из него произошла утечка газа, что привело к взрыву.
На месте работали восемь спасателей. Пожара на месте происшествия не было.
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