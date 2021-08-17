20 метров до дороги: сильный природный пожар вспыхнул под Екатеринбургом

20 метров до дороги: сильный природный пожар вспыхнул под Екатеринбургом
20 метров до дороги: сильный природный пожар вспыхнул под Екатеринбургом
Сегодня, 20:42ПроисшествияФото: 1MI
Под Екатеринбургом, в районе озера Глухого, разгорелся пожар. Там воспламенились луга, а также лес. Теперь садоводы переживают, что огонь может захватить дачные участки, однако в МЧС заявляют, что ситуация находится под контролем.

По словам женщины, знакомой с происходящем, трава горит около 24 часов. Сначала огонь пытался потушить один спасательный экипаж, потом два, на данный момент машин нет. Территорию окутал дым, а пламя находится в 20 метрах от дороги, через которую рассоложены участки.

Боюсь, что им угрожает опасность, у меня сейчас там мама с детьми, надо ехать за ними, но я очень боюсь,отметила женщина.

Был риск того, что огонь захватит территорию санатория «Озеро Глухое». Для этого ему нужно было преодолеть 2 километра, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС. Причиной распространения пламени стали порывы ветра. На данный момент площадь пожара насчитывает 40 гектаров, угроза распространения огня на санаторий ликвидирована. В общей сложности тушением пожара занимаются 116 человек и 29 единиц техники.

Также спасатели контролируют происходящее, используя беспилотники. Был создан оперативный штаб для контроля за инцидентом.

Напомним, в начале августа Свердловскую область накрыл дым от пожаров, бушующих в Сибири. Также из-за смога ухудшилась видимость на трассах.

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Екатеринбург
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