20 метров до дороги: сильный природный пожар вспыхнул под Екатеринбургом

Под Екатеринбургом, в районе озера Глухого, разгорелся пожар. Там воспламенились луга, а также лес. Теперь садоводы переживают, что огонь может захватить дачные участки, однако в МЧС заявляют, что ситуация находится под контролем.

По словам женщины, знакомой с происходящем, трава горит около 24 часов. Сначала огонь пытался потушить один спасательный экипаж, потом два, на данный момент машин нет. Территорию окутал дым, а пламя находится в 20 метрах от дороги, через которую рассоложены участки. Боюсь, что им угрожает опасность, у меня сейчас там мама с детьми, надо ехать за ними, но я очень боюсь,отметила женщина. Был риск того, что огонь захватит территорию санатория «Озеро Глухое». Для этого ему нужно было преодолеть 2 километра, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу МЧС. Причиной распространения пламени стали порывы ветра. На данный момент площадь пожара насчитывает 40 гектаров, угроза распространения огня на санаторий ликвидирована. В общей сложности тушением пожара занимаются 116 человек и 29 единиц техники. Также спасатели контролируют происходящее, используя беспилотники. Был создан оперативный штаб для контроля за инцидентом. Напомним, в начале августа Свердловскую область накрыл дым от пожаров, бушующих в Сибири. Также из-за смога ухудшилась видимость на трассах. Смог от сибирских пожаров накрыл Свердловскую область

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